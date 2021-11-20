Что будет с рынком нефти на новой неделе

Цены на нефть завершают снижением вторую неделю подряд ниже отметки 80 долларов США за баррель.

Цены на нефть завершают снижением вторую неделю подряд ниже отметки 80 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказала аналитик Анна Зайцева.

"Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне ожиданий, что рынок вернется к состоянию профицита уже в первом квартале 2022 года, о чем в своих прогнозах говорят EIA, МЭА и ОПЕК.

При этом генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает образования профицита уже в декабре. В этих условиях желающих нарастить длинные позиции по нефти становится все меньше".

Необходимо отметить растущие риски со стороны спроса на нефть под влиянием новой волны ковида в Европе, где заболеваемость в ряде стран бьет новые рекорды, добавила она. В ВОЗ сообщают, в европейском регионе количество заражений выросло за неделю на 8%, а число летальных исходов - на 5%, до 28 тыс.

В этой связи ряд стран задумались о введении новых ограничений для сдерживания распространения инфекции. В частности, в Австрии уже был введен локдаун для невакцинированных граждан, и подобные меры, по неофициальным сведениям, обсуждаются в Германии.

"Помимо этого, снижению цен на черное золото способствовали новости об обращении США к ряду стран в азиатском регионе, включая Китай, Японию, Южную Корею и Индию, с призывом скоординировать усилия по продажам нефти из государственных стратегических резервов", - перечисляет Зайцева.

Пока официальных заявлений от этих стран не последовало. Но уже известно, что в Токио положительно отреагировали на предложение США, а Китай вполне может откликнуться на призыв американцев.

Совместные действия крупных импортеров позволили бы противостоять усилиям ОПЕК+ по сдерживанию добычи и позволили бы охладить нефтяные цены, как минимум на краткосрочном горизонте, считает специалист.

По ее мнению, на предстоящей неделе негативное влияние обозначенных выше факторов сохранится, в связи с чем нефтяные цены могут продолжить снижение. Прогнозный диапазон по цене Brent на следующую неделю составляет 77-80 долларов США за баррель.