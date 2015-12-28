​Члены семей пропавших на месторождении "Гюнешли" нефтяников примут участие в их поисках

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), учитывая желание членов семей нефтяников, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли", приняли решение обеспечить их участие в поисковых работах с помощью вертолетов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба SOCAR.

Отмечено, что 29 декабря к поисковым работам в составе бригады будет привлечено по одному члену семей пропавших нефтяников.