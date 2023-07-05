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Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу

Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу Страны-производители ОПЕК+ призывают других присоединиться к альянсу, включая потребителей.
Энергетика
5 июля 2023 г. 15:13
Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу

Страны-производители ОПЕК+ призывают других присоединиться к альянсу, включая потребителей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как заявил в ходе семинара ОПЕК министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, Саудовская Аравия объявила о добровольном снижении добычи нефти не для себя и стран ОПЕК+, а для всего нефтяного рынка.

Он отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко - спрос на нефть растет, а инвестиций не хватает.

В свою очередь президент конференции ОПЕК в текущем году, министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Ондо сказал, что увеличение числа участников ОПЕК+ добавит рынку прозрачности и предсказуемости.

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Версия на английском языке OPEC+ members urge other countries to join alliance

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