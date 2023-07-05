Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу

Страны-производители ОПЕК+ призывают других присоединиться к альянсу, включая потребителей.
Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Как заявил в ходе семинара ОПЕК министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, Саудовская Аравия объявила о добровольном снижении добычи нефти не для себя и стран ОПЕК+, а для всего нефтяного рынка.
Он отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко - спрос на нефть растет, а инвестиций не хватает.
В свою очередь президент конференции ОПЕК в текущем году, министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Ондо сказал, что увеличение числа участников ОПЕК+ добавит рынку прозрачности и предсказуемости.