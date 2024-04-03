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Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи

Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале этого года, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 16:32
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи

Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале этого года, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства.

Как передает Report, об этом говорится в официальном коммюнике альянса.

"Страны-участницы, имеющие перепроизводство за январь, февраль и март 2024 года, представят свои подробные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 30 апреля 2024 года", – отмечается в документе.

В документе также говорится о том, что комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана компенсировать перепроизводство.

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Версия на английском языке OPEC+ members to present compensation plans for excess oil production

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