Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи

Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале этого года, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства.

Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале этого года, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства.

Как передает Report, об этом говорится в официальном коммюнике альянса.

"Страны-участницы, имеющие перепроизводство за январь, февраль и март 2024 года, представят свои подробные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 30 апреля 2024 года", – отмечается в документе.

В документе также говорится о том, что комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана компенсировать перепроизводство.