Члены ОПЕК обсудят законопроект США против организации

Законопроект NOPEC дает министерству юстиции США полномочия инициировать антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК

Руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля, возможные иски могут нарушить стабильности на рынке нефти.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций ОПЕК+.

Юридический комитет палаты представителей США одобрил во вторник закон, допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в США, теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей конгресса.

"В среду ожидается, что руководство ОПЕК обсудит с членами формата данный законопроект, возможные риски. Конечно же, они (риски – ред.) могут нарушить стабильность на рынке нефти в такой хрупкий период", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, проинформированы ли участники ОПЕК+ о позициях Саудовской Аравии и России по данному поводу, источник отметил, что позиция Эр-Рияда и Москвы пока не обнародованы.

"Нет, о позициях мы не знаем. Но возможны неофициальные контакты, сверка часов, как это бывает на регулярной основе", — отметил он.

Законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), как поясняется на сайте юридического комитета палаты, дает министерству юстиции США полномочия инициировать антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК и дает американским судам право рассматривать такие дела. Авторы законопроекта отмечают, что члены ОПЕК "для контроля цены сознательно вступают в сговор с целью ограничения добычи сырой нефти, нечестным путем взвинчивают цены на сырую нефть для обеспечения жадных потребностей производителей нефти".

Для того чтобы законопроект стал законом, он должен быть принят палатой, сенатом и затем подписан президентом США. О том, в какие сроки законопроект может поступить в палату, не сообщается. Аналогичные законопроекты рассматривались в конгрессе и ранее, но не находили реального воплощения в виде принятого закона.