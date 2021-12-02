Члены ОПЕК не смогли согласовать кандидатуру нового генсека

Страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по кандидатуре будущего генерального секретаря организации. Решение этого вопроса перенесено на январь.

Страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по кандидатуре будущего генерального секретаря организации. Решение этого вопроса перенесено на январь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, новый генеральный секретарь в следующем году должен сменить действующего главу картеля Мохаммеда Баркиндо.

Главной рассматриваемой кандидатурой был представитель от Кувейта. Его, в частности, поддерживал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Однако иракская делегация хотела предложить своего кандидата.

Напомним, что делегаты ОПЕК провели закрытое заседание 1 декабря. Министерский саммит группы ОПЕК+ пройдет 2 декабря. Главным вопросом повестки дня станет одобрение производственной политики на январь.