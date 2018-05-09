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    Члены комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан посетили министерство энергетики

    Было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, в том числе с энергетической, находится на высоком уровне

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым с делегацией во главе с председателем комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Сайядом Каримом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, в том числе с энергетической, находится на высоком уровне.

    Министр энергетики отметил, что после подписания в 2006 году "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между ЕС и Азербайджаном" начался новый этап в отношениях.

    В ходе встречи гостям сообщили о ходе работ по "Южному газовому коридору", растущем интересе к проекту.

    Стороны обменялись мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес для Азербайджана и ЕС.

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