Члены комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан посетили министерство энергетики

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым с делегацией во главе с председателем комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Сайядом Каримом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, в том числе с энергетической, находится на высоком уровне.

Министр энергетики отметил, что после подписания в 2006 году "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между ЕС и Азербайджаном" начался новый этап в отношениях.

В ходе встречи гостям сообщили о ходе работ по "Южному газовому коридору", растущем интересе к проекту.

Стороны обменялись мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес для Азербайджана и ЕС.