Страны ЕС поддержат друг-друга в отказе от энергоресурсов России

Страны - члены Евросоюза будут поддерживать друг друга при поэтапном отказе от энергоресурсов России

Страны - члены Евросоюза будут поддерживать друг друга при поэтапном отказе от энергоресурсов России.

Как передает Report, об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга при поэтапном отказе от импорта энергоресурсов из России", - говорится в сообщении.

"Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в некоторые страны - члены ЕС - еще один агрессивный односторонний шаг России", - отметил Мишель, добавив, что находится в контакте с властями Польши и Болгарии.