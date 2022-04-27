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Страны ЕС поддержат друг-друга в отказе от энергоресурсов России

Страны ЕС поддержат друг-друга в отказе от энергоресурсов России Страны - члены Евросоюза будут поддерживать друг друга при поэтапном отказе от энергоресурсов России
Энергетика
27 апреля 2022 г. 15:56
Страны ЕС поддержат друг-друга в отказе от энергоресурсов России

Страны - члены Евросоюза будут поддерживать друг друга при поэтапном отказе от энергоресурсов России.

Как передает Report, об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга при поэтапном отказе от импорта энергоресурсов из России", - говорится в сообщении.

"Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в некоторые страны - члены ЕС - еще один агрессивный односторонний шаг России", - отметил Мишель, добавив, что находится в контакте с властями Польши и Болгарии.

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Версия на английском языке EU countries to support each other in phasing out Russia’s energy imports

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