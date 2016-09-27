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    Член парламента Великобритании встретился с вице-президентом SOCAR

    В ходе встречи обсуждалось энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Член парламента Великобритании лорд Дэвид Эванс в рамках визита в Азербайджан встретился с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафигой Гусейнзаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи обсуждалось энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией и будущие перспективы совместной деятельности в этой сфере.

    Лорд Д.Эванс отметил, что находится в Азербайджане в качестве наблюдателя на всенародном голосовании – референдуме. Он также подчеркнул, что применяемая в Азербайджане методология по организации и проведению референдума заслуживает похвалы и наблюдение за ходом голосования оставило самые приятные впечатления. 

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