Чистая прибыль SOCAR за прошлый год составила более 2 млрд манатов

В результате мероприятий по оптимизации и технологической трансформации, осуществляемых в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в 2021 году удалось значительно повысить операционную эффективность.

В результате мероприятий по оптимизации и технологической трансформации, осуществляемых в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в 2021 году удалось значительно повысить операционную эффективность.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, общий оборот компании вырос на 56,3%, до 77,5 млрд манатов.

SOCAR повысил доходную маржу с 10,2% до 11,4%, а операционную прибыль - в 10,3 раза, до 4,93 млрд манатов и завершил 2021 год с чистой прибылью в 2,12 млрд манатов.

Это самый высокий показатель с 2008 года, когда компания начала готовить консолидированную финансовую отчетность.

Основная часть доходов получена от продажи сырой нефти и нефтепродуктов.

За отчетный год текущие активы SOCAR выросли на 31,1%, до 23,9 млрд манатов, текущие обязательства сократились на 1,6%, до 20,3 млрд манатов. Общие активы компании выросли на 8,1%, до 69,4 млрд манатов.