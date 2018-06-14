Чистая прибыль SOCAR увеличилась почти в 6 раз

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Общие доходы SOCAR, согласно прошедшей аудит финансовой отчетности, в 2017 году увеличились на 78% и достигли 92,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Чистая прибыль компании по сравнению с 2016 годом увеличилась в 6 раз и составила 2,09 млрд манатов. Общие активы SOCAR повысились на 16%, до 61,3 млрд манатов.

В целом, финансовые результаты компании за отчетный год превысили показатели докризисного уровня нефтяной промышленности.