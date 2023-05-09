Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась на 19%

Чистая прибыли крупнейший в мире нефтяной компании, саудовской Aramco, по итогам первого квартала 2023 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,9 млрд долларов.

Чистая прибыли крупнейший в мире нефтяной компании, саудовской Aramco, по итогам первого квартала 2023 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,9 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Свободный денежный поток вырос на 1%, до 30,9 млрд долларов. Дивиденды за первый квартал составили 19,5 млрд долларов.

В первом квартале 2023 года средняя цена реализованной компанией нефти составила 81 доллар за баррель, в то время как год назад котировки находились на уровне 97,7 долларов за баррель.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в первом квартале 2023 года составил 12,8 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента (-1% к первому кварталу 2022 года).