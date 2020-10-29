Чистая прибыль Royal Dutch Shell упала в 12 раз

Выручка компании в годовом выражении упала почти вдвое

Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, за первые три квартала составил 17,67 миллиарда долларов США против прибыли годом ранее в 14,88 миллиарда долларов США.

Как передает Report, это следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании составил 2,27 доллара США против прибыли год назад в 1,83 доллара США. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении упала почти вдвое — до 138,17 миллиарда долларов США.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал упала в 12 раз, до 489 миллионов долларов США с 5,88 миллиарда долларов США за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 0,06 доллара США против 0,73 доллара США за июль-сентябрь 2019 года. Выручка снизилась в два раза и составила 44,72 миллиарда долларов США.

Скорректированный убыток Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за квартал составил 884 миллиона долларов США, годом ранее была зафиксирована прибыль в 833 миллиона долларов США. Добыча составила 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись в годовом выражении на 13,5%.

В сегменте переработки и сбыта скорректированная квартальная прибыль уменьшилась на 16%, до 1,68 миллиарда долларов США. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,74 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 30%.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.