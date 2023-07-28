Чистая прибыль нефтегазовой Eni во II квартале резко упала

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в результате падения цен на нефть и газ.

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в результате падения цен на нефть и газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ее чистая прибыль в апреле-июне составила 294 млн евро по сравнению с 3,82 млрд евро за второй квартал прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до 1,94 млрд евро с 3,81 млрд евро годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль - один из наиболее отслеживаемых показателей компании - упала в 1,7 раза, до 3,38 млрд евро. Квартальная выручка Eni уменьшилась в 1,6 раза, до 19,59 млрд евро.

Добыча углеводородов в минувшем квартале увеличилась на 2%, до 1,611 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,586 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 28%, до 53,31 доллара против 74,32 долларов годом ранее.

Согласно прогнозу Eni, в текущем квартале объем добычи составит 1,63 млн б.н.э./сут., по итогам всего 2023 года - 1,63-1,67 млн б.н.э./сут.

Прогноз капиталовложений на текущий год понижен до 9 млрд евро с 9,2 млрд евро.

В то же время Eni подтвердила прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат на 2023 год на уровне 12 млрд евро.

Компания выплатит дивиденды в размере 0,94 евро на акцию по итогам 2023 года. Первый из четырех траншей дивидендов - 0,24 евро на акцию - будет выплачен акционерам Eni 20 сентября.

Программа обратного выкупа акций объемом 2,2 млрд евро, анонсированная в мае, продолжается и будет завершена в апреле 2024 года, говорится в пресс-релизе.

Акции Eni прибавляют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 18%.