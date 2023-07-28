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Чистая прибыль нефтегазовой Eni во II квартале резко упала

Чистая прибыль нефтегазовой Eni во II квартале резко упала Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в результате падения цен на нефть и газ.
Энергетика
28 июля 2023 г. 12:44
Чистая прибыль нефтегазовой Eni во II квартале резко упала

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в результате падения цен на нефть и газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ее чистая прибыль в апреле-июне составила 294 млн евро по сравнению с 3,82 млрд евро за второй квартал прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до 1,94 млрд евро с 3,81 млрд евро годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль - один из наиболее отслеживаемых показателей компании - упала в 1,7 раза, до 3,38 млрд евро. Квартальная выручка Eni уменьшилась в 1,6 раза, до 19,59 млрд евро.

Добыча углеводородов в минувшем квартале увеличилась на 2%, до 1,611 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,586 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 28%, до 53,31 доллара против 74,32 долларов годом ранее.

Согласно прогнозу Eni, в текущем квартале объем добычи составит 1,63 млн б.н.э./сут., по итогам всего 2023 года - 1,63-1,67 млн б.н.э./сут.

Прогноз капиталовложений на текущий год понижен до 9 млрд евро с 9,2 млрд евро.

В то же время Eni подтвердила прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат на 2023 год на уровне 12 млрд евро.

Компания выплатит дивиденды в размере 0,94 евро на акцию по итогам 2023 года. Первый из четырех траншей дивидендов - 0,24 евро на акцию - будет выплачен акционерам Eni 20 сентября.

Программа обратного выкупа акций объемом 2,2 млрд евро, анонсированная в мае, продолжается и будет завершена в апреле 2024 года, говорится в пресс-релизе.

Акции Eni прибавляют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 18%.

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Версия на английском языке Eni's net profit falls 49% on weaker energy prices

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