Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии упала в 8,5 раза

Чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее, следует из отчета холдинга.

Приходящаяся на акционеров компании чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее, следует из отчета холдинга.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал холдинга, об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамиль Садыгов.

По его словам, снижение чистой прибыли в компании во многом связали с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за отчетный период на 24% к доллару и на 26% к евро.

Выручка "Газпрома" составила 4,11 трлн рублей. Прибыль компании от продаж в I полугодии снизилась в 3,5 раза - до 744,78 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 360,6 млрд рублей против 3,24 трлн рублей годом ранее. Показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации - ред.) группы "Газпром" за I полугодие равнялся 1,228 трлн рублей, рентабельность по EBITDA - 30%.

Запас ликвидности "Газпрома" составляет более 1,1 трлн рублей, что превышает краткосрочные долговые обязательства, следует из комментария замглавы холдинга Фамиля Садыгова.