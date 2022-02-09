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Чистая прибыль Equinor превысила 8,5 млрд долларов

Чистая прибыль Equinor превысила 8,5 млрд долларов Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) в 2021 году составила 8,576 млрд долларов США против убытка в 5,5 млрд в 2020 году.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 11:39
Чистая прибыль Equinor превысила 8,5 млрд долларов

Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) в 2021 году составила 8,576 млрд долларов США против убытка в 5,5 млрд в 2020 году.

Как передает Report, это следует из отчета компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,63 доллара против убытка в 1,69 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 88,744 млрд долларов, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя 2020 года.

Equinor в четвертом квартале получила чистую прибыль в 3,37 млрд долларов против убытка в 2,416 млрд годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,04 доллара против убытка в 0,75 доллара год назад. Квартальная выручка оказалась в 2,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности и составила 32,125 млрд долларов.

Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,158 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2020 года. По итогам всего года он практически не изменился — составил 2,079 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания также сообщила, что программа обратного выкупа акций в 2022 году будет насчитывать 5 млрд долларов по сравнению с 1,3 млрд годом ранее.

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Версия на английском языке Equinor’s net profit exceeds $8.5B

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