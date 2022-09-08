​​​​​​​Чистая прибыль EKOL Engineering Services выросла в 6 раз

ЗАО EKOL Engineering Services завершило 2021 год с чистой прибылью в 6,738 млн манатов.

ЗАО EKOL Engineering Services завершило 2021 год с чистой прибылью в 6,738 млн манатов.

Это в 5,8 раза больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году операционные доходы EKOL Engineering Services составили 33,248 млн манатов (на 52,2% больше, чем в предыдущем году), а операционные расходы-23,688 млн манатов (на 14,4% больше). Акционерное общество уплатило налог на прибыль в 5,2 раза больше, чем годом ранее – 1,997 млн манатов.

На 1 января текущего года активы компании составили 47,051 млн манатов, что на 5,3% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании снизились на 12,1% - до 27,396 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 45,3% - до 19,655 млн манатов.