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​​​​​​​Чистая прибыль EKOL Engineering Services выросла в 6 раз

​​​​​​​Чистая прибыль EKOL Engineering Services выросла в 6 раз ЗАО EKOL Engineering Services завершило 2021 год с чистой прибылью в 6,738 млн манатов.
Энергетика
8 сентября 2022 г. 09:24
​​​​​​​Чистая прибыль EKOL Engineering Services выросла в 6 раз

ЗАО EKOL Engineering Services завершило 2021 год с чистой прибылью в 6,738 млн манатов.

Это в 5,8 раза больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году операционные доходы EKOL Engineering Services составили 33,248 млн манатов (на 52,2% больше, чем в предыдущем году), а операционные расходы-23,688 млн манатов (на 14,4% больше). Акционерное общество уплатило налог на прибыль в 5,2 раза больше, чем годом ранее – 1,997 млн манатов.

На 1 января текущего года активы компании составили 47,051 млн манатов, что на 5,3% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании снизились на 12,1% - до 27,396 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 45,3% - до 19,655 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​“EKOL Mühəndislik Xidmətləri”nin xalis mənfəəti 6 dəfə artıb

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