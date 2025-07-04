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Чистая прибыль "Азерэнержи" снизилась почти на 1%

Чистая прибыль "Азерэнержи" снизилась почти на 1% ОАО "Азерэнержи" завершило 2024 год с чистой прибылью в 173,834 млн манатов, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году.
Энергетика
4 июля 2025 г. 13:30
Чистая прибыль Азерэнержи снизилась почти на 1%

Чистая прибыль ОАО "Азерэнержи" по итогам 2024 года составила 173,834 млн манатов, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Азерэнержи.

При этом накопленный убыток организации сократился на 8,7%, составив 1 млрд 820,557 млн манатов.

Доходы "Азерэнержи" в 2024 году от продажи электроэнергии составили 1 млрд 429,625 млн манатов (- на 15,2%), доходы от услуг подключения к электросети - 1,231 млн манатов (- в 2,5 раза), а прочие доходы - 37,471 млн манатов (+ в 10 раз).

В 2024 году расходы Общества на топливо составили 685,805 млн манатов (- на 15,3%), расходы, связанные с персоналом - 126,223 млн манатов (+ на 20,4%).

На 1 января этого года активы "Азерэнержи" составили 5 млрд 912,252 млн манатов, что на 11,3% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 11,4%, достигнув 2 млрд 820,687 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 11,1%, достигнув 3 млрд 091,565 млн манатов.

ОАО "Азерэнержи" создано в 1997 году. Его уставной капитал составляет 1 млрд 760,495 млн манатов.

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