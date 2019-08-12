Чистая прибыль ​Saudi Aramco сократилась на 12%

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco впервые представила полугодовой отчет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Saudi Aramco сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2019 года на 12% - до 46,899 млрд долларов из-за снижения цен на нефть.

Объем капитальных расходов Saudi Aramco в первом полугодии снизился до 14,47 млрд долларов с 16,46 млрд годом ранее.

В январе-июне совокупная добыча компании составляла 13,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча нефти - 10 млн баррелей в сутки.