Число сторонников продления сделки ОПЕК+ растет

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Несколько стран - экспортеров нефти предложили продлить еще на шесть месяцев с 2018 года соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Как сообщает Report со ссылкой на Ведомости, слова министра нефти Ирака Джабара аль-Луаиби передает агентство Reuters.

Иракский министр не уточнил, какие страны предлагают пролонгировать сделку.

25 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех предложил продлить договоренности на 2019 год. Ранее ни один из участников соглашения не предлагал распространить его на будущий год – стороны говорили только о плавном выходе из сделки.

Следующая встреча стран - участников соглашения ОПЕК+ пройдется в Вене 22 июня.