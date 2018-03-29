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    Число сторонников продления сделки ОПЕК+ растет

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Несколько стран - экспортеров нефти предложили продлить еще на шесть месяцев с 2018 года соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Ведомости, слова министра нефти Ирака Джабара аль-Луаиби передает агентство Reuters.

    Иракский министр не уточнил, какие страны предлагают пролонгировать сделку.

    25 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех предложил продлить договоренности на 2019 год. Ранее ни один из участников соглашения не предлагал распространить его на будущий год – стороны говорили только о плавном выходе из сделки.

    Следующая встреча стран - участников соглашения ОПЕК+ пройдется в Вене 22 июня.

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