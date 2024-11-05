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Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось

Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось На конец сентября этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 401 человек, включая работающих по срочным контрактам.
Энергетика
5 ноября 2024 г. 16:27
Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось

На конец сентября этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 401 человек, включая работающих по срочным контрактам.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации BP-Azerbaijan и партнеров по итогам трех кварталов.

Согласно данным, это на 6 человек или на 0,3% больше, чем за первые 9 месяцев 2023 года.

С середины 2018 года 90% квалифицированных сотрудников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из граждан Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı cüzi artıb

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