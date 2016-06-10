​Число обеспеченных газом абонентов в Азербайджане превысило 1,9 млн.

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 11 423 новых абонента.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 2 253 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 9 170 - на регионы. Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 909 513.

На 1 июня по сектору населения 130 682 семьи вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 359 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.