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Число новых абонентов "Азеригаз" превысило 20 тыс. в I квартале

​Число новых абонентов "Азеригаз" превысило 20 тыс. в I квартале

© Report

В марте 2020 года ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору "население" зарегистрировано 5 135 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 486 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 1 649 - на регионы.

За первые три месяца этого года по сектору "население" зарегистрирован 23 581 новый абонент. Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 2 271 431. Из них 1 396 145 абонентов приходится на регионы, 875 286 - город Баку.

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