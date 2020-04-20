​Число новых абонентов "Азеригаз" превысило 20 тыс. в I квартале

В марте 2020 года ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору "население" зарегистрировано 5 135 новых абонентов.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 486 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 1 649 - на регионы.
За первые три месяца этого года по сектору "население" зарегистрирован 23 581 новый абонент. Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 2 271 431. Из них 1 396 145 абонентов приходится на регионы, 875 286 - город Баку.