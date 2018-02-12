Число нефтяных установок в США резко увеличилось

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США на неделе 3-9 февраля повысилось на 26 единиц или 3,4%, до 791 единицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Число действующих газовых установок за этот период повысилось на 3 единицы или 1,66%, до 184. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 29 единиц или 3,06%, составив 975 единиц.

В годовом выражении численность активных нефтяных установок выросла на 200 единиц или 33,8%, газовых – на 35 единиц или 23,5%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 234 единицы или 31,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,5 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 50,8% ниже рекордного уровня.

Отметим, что 27 января-2 февраля добыча нефти в США увеличилась на 332 тыс. баррелей или 3,34%, до рекордного значения в 10,251 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев.