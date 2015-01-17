Число нефтяных платформ в США за три месяца сократилось на 15%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Уменьшение численности буровых платформ на 15% подтвердило предположения экспертов о том, что добыча нефти в США будет снижаться на фоне падения мировых цен, сообщает издание Financial Times.

Report со ссылкой на РБК отмечает, что согласно с этим и рейтинговое агентство Standard & Poor’s, которое в пятницу понизило кредитные рейтинги сразу восьми небольших компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти. Рейтинги еще девяти фирм выставлены на пересмотр.

Одновременно Агентство энергетической информации США издало прогноз о том, что в мае–сентябре ожидается трехпроцентное снижение добычи нефти, хотя уровень производства по итогам года должен все же вырасти.

Заметно снизили добычу и компании, которые занимаются добычей сланцевой нефти. Так, компания Continental Resources сообщила, что оставит 31 платформу из 50, работавших в конце 2014 года.

В одной только Северной Дакоте число буровых вышек уменьшилось на 17%. По различным оценкам, решение ОПЕК сохранить уровень добычи на нынешнем уровне ставило своей целью именно удар по конкурентам, добывающим дорогую сланцевую нефть.

Теперь компаниям, которые специализируются на этом бизнесе, придется искать дополнительные источники финансирования, чтобы пережить нынешние времена.