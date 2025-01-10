Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 году снизилось после трех лет роста

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель снизился до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году.

Между тем в декабре 2024 года общемировое количество работающих буровых в мире снизилось до 1660 против 1708 в ноябре. В декабре 2023 года их насчитывалось 1739.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.