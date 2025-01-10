О нас

Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 году снизилось после трех лет роста

Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 году снизилось после трех лет роста Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд.
Энергетика
10 января 2025 г. 17:45
Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 году снизилось после трех лет роста

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель снизился до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году.

Между тем в декабре 2024 года общемировое количество работающих буровых в мире снизилось до 1660 против 1708 в ноябре. В декабре 2023 года их насчитывалось 1739.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Global oil and gas rig count declines in 2024 after three-year surge

Другие новости из категории

Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80
Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80
10 января 2025 г. 18:46
Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа
Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа
10 января 2025 г. 18:38
BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе
BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе
10 января 2025 г. 16:05
На Атырауском НПЗ устраняют разлив нефтепродуктов
На Атырауском НПЗ устраняют разлив нефтепродуктов
10 января 2025 г. 14:43
Страны ЕС за 10 месяцев направили на закупки нефти из Азербайджана свыше 8,4 млрд евро
Страны ЕС за 10 месяцев направили на закупки нефти из Азербайджана свыше 8,4 млрд евро
10 января 2025 г. 14:16
Shell и Chevron запустили добычу 100 тыс. б/с нефти в Мексиканском заливе
Shell и Chevron запустили добычу 100 тыс. б/с нефти в Мексиканском заливе
10 января 2025 г. 14:02
В поселке Биляджары временно ограничено электроснабжение
В поселке Биляджары временно ограничено электроснабжение
10 января 2025 г. 11:56
Цены на нефть повысились на фоне снижения запасов в США
Цены на нефть повысились на фоне снижения запасов в США
10 января 2025 г. 09:59
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80
10 января 2025 г. 09:56
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi