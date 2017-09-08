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    Число нефтегазовых буровых установок в США выросло до 944 единиц

    Число нефтяных установок уменьшилось на три единицы© Choiz.m

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Число нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю выросло на одну единицу — до 944.

    Как передает Report, об этом сообщает компания Baker Hughes.

    Число нефтяных установок уменьшилось на три единицы — до 756, газовых — выросло на 4, до 187. Количество буровых установок иного типа осталось на уровне 2 единиц.

    По сравнению с уровнем годовой давности показатели выросли на 342, 95 и соответственно.

    Число нефтегазовых буровых установок в Канаде за неделю выросло на 1 единицу — до 202. Число нефтяных установок осталось неизменным (102), газовых — на одну, до 100.

    Относительно уровня годовой давности показатели выросли на 28 и 41.

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