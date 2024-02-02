Число нефтегазовых буровых установок в мире в январе выросло за счет Канады

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе этого года увеличилось до 1 784 единиц против 1 739 в декабре. В основном рост произошел за счет Канады.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе этого года увеличилось до 1 784 единиц против 1 739 в декабре. В основном рост произошел за счет Канады.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

При этом январский уровень на 115 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в январе снизилось на 2 единицы относительно предыдущего месяца и составило 621. Между тем в Канаде их число увеличилось на 37 до 198 (максимум с февраля прошлого года).

Количество буровых установок на Ближнем Востоке за минувший месяц выросло на 12 (до 348, самый высокий уровень с мая 2020 года), в Африке - на 2 (до 111 единиц). При этом в Латинской Америке показатель снизился на 4 (до 170 единиц, минимум за год). В Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок не изменилось и составило соответственно 122 и 214 единиц.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.