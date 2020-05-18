Число нефтегазовых буровых установок в США упало до исторического минимума

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало до минимума с 1944 года, когда начались подсчеты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компании Baker Hughes.

По данным нефтесервисной компании, количество буровых в США сократилось на прошлой неделе на 35, до 339. Из них действующих нефтяных установок — 258, это самый низкий показатель с июля 2009 года. Год назад в стране насчитывалось 987 нефтегазовых буровых, из них нефтяных — 802.

Сокращение добычи нефти в США происходит из-за падения спроса на нее на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, сказываются ценовые войны между основными поставщиками сырья на мировой рынок. В апреле цена нефти марки WTI достигла отрицательных значений. Президент Дональд Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США.