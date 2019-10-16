​Число газовых абонентов в Азербайджане превысило 2,2 млн

В январе-сентябре 2019 года в Азербайджане проложено 1376,7 км новых газопроводов разного диаметра, капитально отремонтировано 487,7 км газопроводов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Помимо этого, проведены работы по замене устаревшего оборудования на газопроводах.

На сегодняшний день в регионах обеспечено газоснабжение 29 поселков и сел, 10 новых жилых массивов.

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 65 124 новых абонентов в категории "население". Тем самым общее количество абонентов газа в стране достигло 2 246 968 человек.