Число действующих буровых установок в США выросло впервые за 10 недель

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло впервые за последние 10 недель.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло впервые за последние 10 недель.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

Этому способствовало самое сильное увеличение числа действующих газовых буровых с октября 2016 года.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 1-7 июля выросло на 6 единиц, до 680 единиц.

По данным компании, показатель все же остается на 72 единицы, или 10%, ниже уровня в аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 5 единиц, до 540 единиц (минимума с апреля 2022 года), в то время как число газовых установок выросло на 11 единиц и составило 135 единиц (максимум с начала июня).