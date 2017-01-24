Число членов ОПЕК может возрасти

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Экваториальная Гвинея намерена вступить в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг.

"Мы уверены, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью соответствуют стремлению ОПЕК служить отрасли", — сказал он.

Если западноафриканская страна, которая занимает третье место по производству нефти на континенте, вступит в ОПЕК, она станет 14-м членом картеля и шестым - из Африки.