Число буровых установок в США за неделю выросло на семь единиц до 665

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 января, выросло на семь единиц — до 665.

Как передает Report, об этом сообщила компания Baker Hughes.

В частности, число установок для добычи нефти выросло до 529 единиц (этот показатель растет 10-ю неделю подряд), для добычи газа — достигло 135 единиц.

Число буровых установок в Канаде за неделю выросло на 48 единиц и достигло 205.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством Reuters, прогнозировали, что Baker Hughes сообщит о росте числа установок в США — седьмой месяц подряд.