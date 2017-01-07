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    Число буровых установок в США за неделю выросло на семь единиц до 665

    ​Число установок для добычи нефти выросло до 529 единиц

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 января, выросло на семь единиц — до 665.

    Как передает Report, об этом сообщила компания Baker Hughes.

    В частности, число установок для добычи нефти выросло до 529 единиц (этот показатель растет 10-ю неделю подряд), для добычи газа — достигло 135 единиц.

    Число буровых установок в Канаде за неделю выросло на 48 единиц и достигло 205.

    Большинство аналитиков, опрошенных агентством Reuters, прогнозировали, что Baker Hughes сообщит о росте числа установок в США — седьмой месяц подряд.

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