Число буровых установок в США за неделю выросло на 9 единиц

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Численность нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю увеличилось на 9 единиц — до 907.

Как передает Report, об этом сообщает компания Baker Hughes.

Количество нефтяных установок выросло на 9 единиц — до 738. Число газовых установок не изменилось.

В Канаде за неделю число буровых установок выросло на 11 единиц — до 203. При это количество нефтяных установок увеличилось на 8 единиц — до 108, газовых — на 4, до 95, а число других установок снизилось на 1 единицу — до 0.