Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Число буровых установок в США за неделю выросло на 16 единиц — до 653.

Как сообщает Report со ссылкой на Baker Hughes, число нефтяных вышек увеличилось на 13 единиц (до 523), количество газовых вышек — на три (до 129). Число других вышек сохранилось на прежнем уровне — одна единица.

В Канаде число буровых установок снизилось на 10 единиц — до 224 единиц. Число нефтяных вышек уменьшилось на 10 единиц (до 106), а количество газовых — на три единицы (до 113). Число других вышек выросло на три единицы — до пяти.