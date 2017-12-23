Число буровых установок в США за неделю выросло до 931

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Численность нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю выросла на одну единицу — до 931 установки.

Как передает Report, об этом сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных установок осталось неизменным на уровне 747 единиц, количество газовых установок выросло на 1 единицу — до 184 установок.

В сравнении с аналогичными периодом прошлого года число нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 278, в том числе 224 нефтяных и 55 газовых.

В Канаде за неделю количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 28 — до 210 единиц, в их число входят 120 нефтяных и 90 газовых установок.