 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число буровых установок в США за неделю выросло до 931

    Количество нефтяных установок осталось неизменным на уровне 747 единиц

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Численность нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю выросла на одну единицу — до 931 установки.

    Как передает Report, об этом сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

    Количество нефтяных установок осталось неизменным на уровне 747 единиц, количество газовых установок выросло на 1 единицу — до 184 установок.

    В сравнении с аналогичными периодом прошлого года число нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 278, в том числе 224 нефтяных и 55 газовых.

    В Канаде за неделю количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 28 — до 210 единиц, в их число входят 120 нефтяных и 90 газовых установок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi