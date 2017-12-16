Число буровых установок в США за неделю сократилось до 930

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Численность нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю снизилась на одну единицу — до 930 установок.

Как передает Report, об этом сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных установок снизилось на 4 — до 747 единиц, количество газовых установок выросло на 3 единицы — до 183 установок.

В сравнении с аналогичными периодом прошлого года число нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 293, в том числе 237 нефтяных и 57 газовых, количество прочих буровых установок сократилось на 1 единицу — до 1 установки.