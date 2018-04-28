Число буровых установок в США выросло за неделю

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют показатели, данные нефтесервисной компанией Baker Hughes.

За неделю к 27 апреля число установок увеличилось на 5 штук - до 825.

Аналитики Simmons & Co немного повысили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа в США до 1.015 штук в 2018 году и 1.130 в 2019 году. Предыдущий прогноз предполагал рост до 1.014 и 1.129 штук соответственно.

На сегодняшний день число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США в среднем составляет 977 штук по сравнению с 876 в 2017 году и 509 в 2016 году.

В 2018 году добыча нефти в США составит 10,69 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA). Ведомство ожидает, что в следующем году объём производства сырья в США достигнет 11,44 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсные контракты на североамериканский бенчмарк, нефть WTI завершили пятничные торги вблизи отметки 68 долларов за баррель.