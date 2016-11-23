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    Число буровых установок в США увеличилось за неделю на 5 единиц до 593

    Число нефтяных вышек увеличилось на 3 единицы

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Число буровых установок в США в период с 18 ноября по 23 ноября, выросло на 5 единиц — до 593.

    Как передает Report, об этом сообщает Baker Hughes.

    Число нефтяных вышек увеличилось на 3 единицы (474), а количество газовых вышек выросло на 1 единицы (118). Число других вышек сохранилось на уровне 1 единицы.

    В Канаде число буровых установок снизилось на 10 единиц , в том числе нефтяных вышек стало меньше на 6 единиц (94), а газовых — также на 6 единиц (94), а число вышек другого назначения увеличилось на 2 единицы.

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