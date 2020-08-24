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Число буровых установок в США увеличилось впервые с марта

Число буровых установок в США увеличилось впервые с марта Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года
Энергетика
24 августа 2020 г. 12:15
Число буровых установок в США увеличилось впервые с марта

Нефтедобывающие компании, работающие в США, прекратили закрывать буровые установки — их число увеличилось впервые с марта этого года.

Как передает Report, по данным Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 21 августа, общее число буровых установок (нефтяных и газовых) достигло 254. Количество нефтяных установок выросло на 11, до 183.

По сравнению с 2019 годом число буровых установок в США снизилось на 662.

Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года. Причиной послужила пандемия COVID-19, из-за которой многие заводы по всему миру были вынуждены приостановить производство, что привело к падению цен на топливо. Усугубила ситуацию на рынке ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, продолжавшаяся около двух месяцев. Теперь сланцевые производители снова начали бурение после того, как цены на нефть оправились от исторических минимумов.

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Версия на английском языке US drillers add rigs for first time since March

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