Число буровых установок в США увеличилось впервые с марта

Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года

Нефтедобывающие компании, работающие в США, прекратили закрывать буровые установки — их число увеличилось впервые с марта этого года.

Как передает Report, по данным Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 21 августа, общее число буровых установок (нефтяных и газовых) достигло 254. Количество нефтяных установок выросло на 11, до 183.

По сравнению с 2019 годом число буровых установок в США снизилось на 662.

Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года. Причиной послужила пандемия COVID-19, из-за которой многие заводы по всему миру были вынуждены приостановить производство, что привело к падению цен на топливо. Усугубила ситуацию на рынке ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, продолжавшаяся около двух месяцев. Теперь сланцевые производители снова начали бурение после того, как цены на нефть оправились от исторических минимумов.