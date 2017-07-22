Число активных нефтяных установок в США вновь сократилось

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Общее количество действующих нефтегазодобывающих установок в США в период с 15 по 21 июля снизилось на 2 единицы или 0,21%, до 950. Это второе сокращение за последний месяц. Отметим, что число активных нефтегазодобывающих установок в США снизилось на 1 единицу после 23-недельного непрерывного роста тремя неделями ранее.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США снизилось на 1 единицу или 0,13% - до 764 единиц, газовых установок - на 1 единицу или 0,53% - до 186, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 393 единицы или 105,9%, газовых – на 98 единиц или 111,4%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 488 единиц или 105,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,41 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,5% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США. Повышение цен до 55 долларов приведет к активизации нефтяных установок".