Число активных нефтяных установок в США вновь сократилось

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США на неделе 3-9 марта сократилось после 7-недельного перерыва на 4 единицы или 0,5%, до 796 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

На предыдущей неделе число активных нефтяных установок выросло на 1 единицу.

Число действующих газовых установок за этот период увеличилось на 7 единиц или 3,87%, до 188. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 3 единицы или 0,3%, до 984 единиц.

В годовом выражении число активных нефтяных установок выросло на 179 единиц или 29,01%, газовых – на 37 единиц или 24,5%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 216 единицы или 28,13%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является восьмилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,52 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 50,5% ниже рекордного значения.

Отметим, что 24 февраля – 2 марта добыча нефти в США увеличилась на 86 тыс. баррелей или 0,84%, до рекордного значения в 10,369 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73 доллара/баррель в ближайшие 6 месяцев.