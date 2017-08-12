Число активных нефтяных установок в США вновь начало расти

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных скважин в США вновь растет. В то же время общее количество действующих нефтегазодобывающих установок в период с 5 по 11 августа снизилось на 5 единиц или 0,52%, до 949.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Отметим, что число активных нефтегазодобывающих установок в США в течение 7 недель после 23-недельного непрерывного роста 4 раза сокращалось, один раз оставалось стабильным, 2 раза показало рост. В результате за отчетную неделю добыча в США сократилась на 7 тыс. баррелей в день или 0,07%, до 9,423 млн баррелей в день.

По итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США выросло на 3 единицы или 0,39% - до 768 единиц, газовых установок сократилось на 8 единиц или 4,23% - до 181, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 372 единицы или 93,9%, газовых – на 98 единиц или 118,1%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 468 единиц или 97,3%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,43 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,26% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а повышение цен до 55 долларов, наоборот, ускорить его".