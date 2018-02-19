Число активных нефтяных установок в США увеличилось на 7 единиц

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США на неделе 10-16 февраля повысилось на 7 единиц или 0,9%, до 798 единицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Число действующих газовых установок за этот период снизилось на 4 единиц или 3,88%, до 177. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе не изменилось, оставшись в количестве 975 единиц.

В годовом выражении численность активных нефтяных установок выросла на 201 единицу или 33,67%, газовых – на 24 единицы или 15,7%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 224 единицы или 29,8%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является восьмилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,52 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 50,4% ниже рекордного значения. Отметим, что 3-9 февраля добыча нефти в США увеличилась на 20 тыс. баррелей или 0,2%, до рекордного значения в 10,271 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев.