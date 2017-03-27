Число активных нефтяных установок в США увеличилось на 21 единицу

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 18 по 24 марта выросло на 20 единиц или 2,53% и составило 809.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 21 единицу или 3,33% - до 652 единиц, газовых установок сократилось на 2 единицы или 1,27% - до 155, смешанных выросло на 1 – до 2 единиц. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 280 единиц или 75,27%, газовых – на 63 единицы или 68,48%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 345 единиц или 74,35%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,06 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 59,48% ниже рекордного уровня.

По данным Baker Hughes, объемы ежесуточной добычи нефти в США составили 9,129 млн баррелей, что является 13-месячным максимумом.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи.