Число активных нефтяных установок в США увеличилось на 11 единиц за последнюю неделю

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 26 мая по 1 июня выросло на 8 единиц или 0,88% и составило 916.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 11 единиц или 1,52% - до 733 единиц, газовых установок сократилось на 3 единицы или 1,62% - до 182, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 408 единиц или 125%, газовых – на 100 единиц или 122%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 508 единиц или 124,5%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,32 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 54,4% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к стабилизации нефтедобычи".