Число активных нефтяных установок в США сократилось

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США на неделе 24-29 марта сократилось на 7 единиц или 0,9%, до 797 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

На предыдущей неделе число активных нефтяных установок выросло на 4 единицы.

Число действующих газовых установок за этот период увеличилось на 4 единицы или 2,1%, до 194, смешанных – на 1 единицу, до 2. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе снизилось на 2 единицы или 0,2%, до 993 единиц.

В годовом выражении число активных нефтяных установок выросло на 153 единицы или 20,4%, газовых – на 34 единицы или 21,25%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 169 единиц или 20,5%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является восьмилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,52 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 50,5% ниже рекордного значения.

Отметим, что 17-23 марта добыча нефти в США увеличилась на 26 тыс. баррелей или 0,25%, до очередного рекордного значения в 10,43 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73 доллара/баррель в ближайшие 6 месяцев.