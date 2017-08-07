Число активных нефтяных установок в США сокращается в третий раз за последние 5 недель

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Общее количество действующих нефтегазодобывающих установок в США в период с 29 июля по 4 августа снизилось на 4 единицы или 0,42%, до 954. Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Отметим, что число активных нефтегазодобывающих установок в США в течение 5 недель после 23-недельного непрерывного роста 3 раза сокращалось, один раз оставалось стабильным, один раз показало рост. Несмотря на это, за отчетную неделю добыча в США увеличилась на 20 тыс. баррелей в день или 0,21%, до 9,43 млн баррелей в день.

По итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США снизилось на 1 единицу или 0,14% - до 765 единиц, газовых установок - на 3 единицы или 1,56% - до 189, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 384 единицы или 100,8%, газовых – на 108 единиц или 133,3%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 490 единиц или 105,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,42 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,4% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а повышение цен до 55 долларов, наоборот, ускорить его".