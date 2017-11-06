Число активных нефтяных установок в США резко сократилось

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 30 октября по 3 ноября сократилось на 8 единиц или 1,09%, до 729. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на прошлой неделе сократилось на 11 единиц или 1,21%, составив 898 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 279 единиц или 62%, газовых – на 52 единицы или 44,4%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 329 единиц или 57,8%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,3 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 54,7% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 50 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 65 долларов, наоборот, ускорит процесс". Сейчас в качестве причины сокращения числа активных установок указываются ураганы. В короткие сроки можно ожидать резкий рост их численности.

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 39 единиц или 5,08% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе увеличилась на 46 тыс. баррелей или 0,48%, до 9,553 млн баррелей в сутки. Хотя число активных нефтяных установок в США ниже максимального значения на 880 единиц или 54,7%, ежесуточная добыча близка к историческому рекорду. Этот показатель сейчас ниже максимума (9,611 млн баррелей) на 58 тыс. баррелей или 0,6%. В ближайшее время ожидается, что ежесуточная добыча нефти обновит исторический рекорд.