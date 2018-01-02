Число активных нефтяных установок в США не изменилось

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 23 по 29 декабря не изменилось, оставшись на уровне 747 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Количество действующих газовых установок снизилось на 2 единицы или 1,09%, до 182. В конечном итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе сократилось на 2 единицы или 0,21%, составив 929 единиц.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 222 единицы или 42,3%, газовых – на 50 единиц или 37,9%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 271 единицу или 41,2%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,36 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,6% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев.